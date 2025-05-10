Зеленский заявил о тысячных потерях ВСУ в боях за один город

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что в процессе боев за Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли несколько тысяч солдат. Его заявление транслировал в прямом эфире правительственный украинский телеканал «Рада».

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Во время совместной пресс-конференции с европейскими лидерами, прибывшими в Киев на переговоры о прекращении огня, Зеленский прокомментировал идею создания 30-километровой буферной зоны на границе Украины с Россией.

Зеленский в беседе с Трампом выдвинул условие для переговоров по Украине

«Спросите, что думают о демилитаризованной зоне в Покровске (украинское название Красноармейска — прим. «Ленты.ру»). Тысячи людей погибли, чтобы сохранить Покровск. Тысячи!» — заявил он.

Известно, что Красноармейск — важный пункт материально-технического снабжения украинских военных на территории ДНР.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский прокомментировал предложение США о создании буферной зоны. По его словам, идея спецпредставителя американского президента Кита Келлога неживая.