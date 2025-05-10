Индия обвинила Пакистан в нарушении перемирия через несколько часов после заявления Трампа

Индия обвинила Пакистан в нарушении соглашения о прекращении огня. Режим тишины нарушен вдоль границы и линии контроля в нескольких местах. Это произошло всего через несколько часов после анонсированного Дональдом Трампом перемирия, пишет India Today.

В субботу вечером появились первые свидетельства того, что соглашение о перемирии между Индией и Пакистаном, заключенное при посредничестве Трампа, близко к срыву.

India Today, ссылаясь на источники, пишет, что пакистанская армия прибегла к артиллерийскому обстрелу секторов Ахнур, Раджури и РС Пура. Также нарушен режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения в секторе Паланвалла в Джамму.

Сообщалось о взрывах в Барамулле, о сбитом беспилотнике в этом районе. БПЛА были замечены и в Раджури, а сирена воздушной тревоги прозвучала в районе Самба в Джамму.

«Громкие взрывы слышны в Сринагаре в Джамму и Кашмире», — отмечает еще одно издание, The Times of India.

СМИ добавляют, что пограничным силам безопасности Индии было приказано «в полной мере реагировать на любые нарушения режима прекращения огня».

В субботу днем Дональд Трамп заявил, что при его посредничестве власти Индии и Пакистана согласились на полное и немедленное прекращение огня.