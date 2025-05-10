ВМФ ответил на сообщения о перехвате российской подводной лодки

Российские подводные лодки выполняют свои учебно-боевые задачи в мировом океане, их «перехватить невозможно», рассказал РИА Новости источник в Главном штабе ВМФ РФ.

Собеседник агентства отметил, что СМИ заявили о «перехвате» британским флотом в проливе Ла-Манш дизель-электрической подводной лодки ВМФ России «Краснодар».

«Формулировка «перехватил» выглядит, по крайней мере, нелепо. Всем известно, что подводные лодки проходят Ла-Манш в надводном положении и в соответствии с морским международным правом. Называть это «перехватом» смешно и неквалифицированно», — подчеркнул источник.

В Германии сообщили о перехвате российской подлодки у берегов Франции

По его словам, лодка, выполнив задачи в Средиземном море, планово возвращалась к своему месту базирования. Он добавил, что «сенсации в этом никакой нет».

«Краснодар» — современная российская дизель-электрическая подводная лодка, спущенная на воду в апреле 2015 года. Входит в состав Черноморского флота ВМФ России.

На Западе субмарины проекта «Варшавянка», к которым относится «Краснодар», прозвали «черная дыра» из-за высочайшего уровня скрытности.

«Краснодар», помимо торпедного вооружения, имеет четыре пусковых аппарата для запуска крылатых ракет «Калибр» в различных модификациях, способных поражать цели на расстоянии до 2500 км.