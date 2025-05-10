РВ: ВСУ пытаются наступать на новом участке у Курской области

Украинские военные попытались организовать новое наступление на российском участке границы в районе поселка Теткино в Курской области. Об сообщают военкоры. По их данным, атаки ведутся со стороны украинского населенного пункта Бессаловка (Сумская область), где подразделения пехоты ВСУ предприняли серию попыток прорыва днем 10 мая.

«Пехота ВСУ из Сумской области днем начала серию атак, пытаясь прорваться [в Курскую область] со стороны сумского поселка Бессаловка», — отмечают военкоры «Русской весны» в своем telegram-канале.

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По их данным бойцы ВС РФ ведут активные бои и уже смогли отразить две атаки украинских подразделений в районе Курской области на улице Чапаева в Теткино. При этом в Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Попытки ВСУ прорваться в район Теткино фиксируются не впервые: в начале мая российские военные уже отражали атаки украинских подразделений, уничтожая технику противника и не допуская продвижения через границу. Ранее сообщалось о сосредоточении украинских сил и техники у границы с Курской областью и неоднократных штурмах в этом направлении. В конце апреля сообщалось о полном освобождении Курской области от украинских сил.