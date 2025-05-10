РВ: ВСУ пытаются наступать на новом участке у Курской области

Ura.Ru

Украинские военные попытались организовать новое наступление на российском участке границы в районе поселка Теткино в Курской области. Об сообщают военкоры. По их данным, атаки ведутся со стороны украинского населенного пункта Бессаловка (Сумская область), где подразделения пехоты ВСУ предприняли серию попыток прорыва днем 10 мая.

РВ: ВСУ пытаются наступать на новом участке у Курской области
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«Пехота ВСУ из Сумской области днем начала серию атак, пытаясь прорваться [в Курскую область] со стороны сумского поселка Бессаловка», — отмечают военкоры «Русской весны» в своем telegram-канале.

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По их данным бойцы ВС РФ ведут активные бои и уже смогли отразить две атаки украинских подразделений в районе Курской области на улице Чапаева в Теткино. При этом в Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Попытки ВСУ прорваться в район Теткино фиксируются не впервые: в начале мая российские военные уже отражали атаки украинских подразделений, уничтожая технику противника и не допуская продвижения через границу. Ранее сообщалось о сосредоточении украинских сил и техники у границы с Курской областью и неоднократных штурмах в этом направлении. В конце апреля сообщалось о полном освобождении Курской области от украинских сил.

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