На Запорожском направлении группа солдат ВСУ воспользовалась перемирием, чтобы сложить оружие и сдаться в плен.

© Российская Газета

Четверо украинских пехотинцев ночью подошли к русским позициям и жестами привлекли к себе внимание передовых постов.

Они показали, что безоружны, и по команде легли на землю, .

К противнику спустился русский солдат. Проверил каждого, поставил на ноги и наверх к русским окопам пошли уже четверо пленных, сохранивших себя для мирной жизни.

На Украине выступили с заявлением о полном прекращении огня