Солдаты ВСУ сдаются в плен во время перемирия
На Запорожском направлении группа солдат ВСУ воспользовалась перемирием, чтобы сложить оружие и сдаться в плен.
Четверо украинских пехотинцев ночью подошли к русским позициям и жестами привлекли к себе внимание передовых постов.
Они показали, что безоружны, и по команде легли на землю, .
К противнику спустился русский солдат. Проверил каждого, поставил на ноги и наверх к русским окопам пошли уже четверо пленных, сохранивших себя для мирной жизни.
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"Все больше украинцев выбирают жизнь и братство. Россия - за мир и не убивает тех, кто делает правильный выбор", - пишет военный эксперт Борис Рожин.