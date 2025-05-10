Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Индии и Пакистана согласились на полное и немедленное прекращение огня. Это произошло после переговоров с США, проведенных в ночь на субботу, сообщает РИА Новости.

В субботу Трамп написал в соцсети Truth Social, что США выступили посредником и добились согласия Исламабада и Дели на прекращение огня.

«После долгой ночи переговоров, в которых США выступали в качестве посредника, я рад объявить, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня», — заявил американский президент.

Накануне сообщалось, что правительство Индии разрешило командованию привлечь добровольческие резервные формирования, чтобы поддержать национальную армию.