Атомоход "Красноярск" вернулся в базу после удачных пусков "Калибра"

Атомная подлодка "Красноярск" вернулась на Камчатку, в пункт базирования, после выполнения ракетных стрельб на учении в Тихом океане. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота в понедельник, передает "Интерфакс".

"Атомный подводный ракетный крейсер "Красноярск" вернулся в пункт базирования на Камчатку после успешного выполнения ракетных стрельб ударным комплексом "Калибр" и противолодочной ракета-торпедой в заданном районе акватории Тихого океана", - говорится в публикации.

Военнослужащие заявили, что командующий подводными силами ТОФ Владимир Дмитриев принял доклад от командира подлодки Алексея Дружинина о выполнении поставленной задачи. Отличившимся подводникам вручили награды и грамоты. В пресс-службе добавили, что после отдыха экипаж АПРК "Красноярск" планирует приступить к плановому выполнению задач боевой подготовки ТОФ.

28 апреля министерство обороны России сообщило, что атомная подлодка "Красноярск" в рамках учения в Тихом океане нанесла удар крылатой ракетой "Калибр" по полигону Кура на Камчатке. По данным Минобороны, крылатая ракета успешно поразила береговую мишень, расстояние до цели превысило 1 тыс. 100 км.

10 мая немецкий телеканал n-tv сообщил, что военный корабль HMS Tyne в составе королевского флота Великобритании "перехватил" российскую подводную лодку "Краснодар" у берегов Франции, а британский вертолет наблюдал за подводным судном с воздуха.