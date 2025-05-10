На Украине выступили с заявлением о полном прекращении огня

Глава МИД Украины Андрей Сибига в субботу, 10 мая, рассказал, что Киев готов к полному и безусловному прекращению огня сроком как минимум на 30 дней с понедельника. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон, новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в столицу Украины для участия во встрече так называемой «коалиции желающих».

По итогам встречи Макрон и Мерц пообещали ввести против России пакет новых санкций в том случае, если Москва откажется пойти на безусловное перемирие.

«Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника», — отметил Сибига.

Министр уточнил, что после завершения встречи все участники совместно с Владимиром Зеленским провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, посвященный мирному урегулированию украинского конфликта.

Зеленский вместе с лидерами стран Европы созвонился с Трампом

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе 2025 года разъяснил, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.