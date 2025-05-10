Британия уже передала Украине системы ПВО Raven и в ближайшее время поставит их модернизированные версии. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на полковника Королевской морской пехоты Олли Тодда.

Системы ПВО Raven используют устаревшие ракеты малой дальности Asraam класса "воздух - воздух", устанавливаемые на автомобили повышенной проходимости Supacat. Этот вид вооружений был разработан в 2022 году. С того момента они регулярно использовались на Украине для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами. Как добавило издание, в ближайшее время Лондон направит на Украину модернизированные версии Raven.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.