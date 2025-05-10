Times: Лондон вскоре передаст Киеву модернизированные системы ПВО Raven

ТАСС

Британия уже передала Украине системы ПВО Raven и в ближайшее время поставит их модернизированные версии. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на полковника Королевской морской пехоты Олли Тодда.

Лондон вскоре передаст Киеву модернизированные системы ПВО Raven
© globallookpress.com

Системы ПВО Raven используют устаревшие ракеты малой дальности Asraam класса "воздух - воздух", устанавливаемые на автомобили повышенной проходимости Supacat. Этот вид вооружений был разработан в 2022 году. С того момента они регулярно использовались на Украине для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами. Как добавило издание, в ближайшее время Лондон направит на Украину модернизированные версии Raven.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.

Военные новости
Лондон
Киев
Украина