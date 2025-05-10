Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило наемников из западных частных военных компаний (ЧВК) на границу Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангелы спецназа».

Так, на границе заметили представителей польских ASBS Othago и European Security Academy. Помимо этого, ВСУ направили к Курской области членов литовской ЧВК Rae LT, эстонской ЧВК Iron Navy и британской ЧВК G4S.

— Ситуация в приграничье для украинской стороны складывается не то чтобы очень хорошо, из-за чего туда были переброшены резервы. Но и этого не особо хватило, поэтому в работу вступили частные военные компании, — написали в Telegram-канале.

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) смогли уничтожить группу польских наемников в Дзержинске Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом рассказал штурмовик 51-й армии с позывным «Каскад».

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Испаноязычные наёмники были замечены в Курской области

Ранее мексиканский наемник бросил солдат ВСУ в Красногоровке и сбежал. Мужчина, возглавлявший группу из пяти украинских бойцов, покинул позицию в доме, который российские военные долго не могли взять. Оставленные наемником украинские солдаты были уничтожены, один взят в плен.