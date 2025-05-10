Пакистан готов рассмотреть мир при условии прекращения действий Индии

Пакистан открыт к обсуждению мира, если Индия прекратит свои действия. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

По словам Дара, Пакистан всегда стремился к миру и в случае остановки действий со стороны Индии готов рассмотреть мирные шаги, воздерживаясь от ответных мер.

— Мы искренне хотим мира, потому что наша цель - не разрушение и пустая трата денег, а отсутствие гегемонии какой-либо страны, которую мы продемонстрировали, — цитирует Дара телеканал Geo.

Ранее стало известно, что в Пакистане началась масштабная военная операция «Баньян уль Марсус» против Индии.

В этот же день стало известно, что индийские самолеты нанесли ракетные удары по трем пакистанским авиабазам — Нур Хан, Мурид и Шоркот. Глава управления по связям с общественностью армии Пакистана, генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри также сообщил, что в результате обстрела ущерба нанесено не было.