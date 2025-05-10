Кабмин Германии решил засекретить поставки оружия на Украину

Правительство ФРГ после трех лет прозрачности приняло решение снова засекретить детали поставок вооружений и военной техники на Украину. Об этом со ссылкой на источники пишет обозреватель Дэниел Краузе в статье для Tagesspiegel.

Источник отметил, что кабмин Германии в ближайшее время значительно сократит объемы сообщений о поставках систем вооружения.

В частности, будет прекращена практика публикации списков поставленных вооружений на сайте правительства.

По словам собеседника портала, ключевая цель состоит в том, чтобы создать «стратегическую двусмысленность», позволяющую скрыть собственные действия от противника.

Германия, таким образом, возвращается к системе, которая применялась вплоть до 21 июня 2022 года при правительстве Олафа Шольца, отметил автор статьи.

Украина решила начать экспорт оружия

По его данным, обсуждения поставок будут проходить на секретных заседаниях комитета Бундестага по обороне.