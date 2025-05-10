В Минобороны Пакистана высказались о возможности применения ядерного арсенала

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф высказался о возможности применения ядерного арсенала страны в конфликте с Индией.

Об этом пишет пакистанское издание Dawn.

«Министр обороны Хаваджа Асиф сказал, что ядерный вариант «сейчас не рассматривается», — указывается в материале.

Вместе с этим, как указывается в статье, в глава Минобороны Пакистана пригрозил, что если соответствующая «ситуация возникнет, то «наблюдатели» также пострадают».

Ранее политолог-международник, востоковед, эксперт РСМД Елена Супонина отметила в беседе с RT, что Индия и Пакистан находятся на опасном перепутье.