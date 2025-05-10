Состоялся первый с начала эскалации разговор военных Индии и Пакистана

Высокопоставленные военные Индии и Пакистана провели первый после начала эскалации конфликта телефонный разговор. Об этом сообщил индийский телеканал News18.

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Отмечается, что в ходе разговора пакистанская сторона заявила о желании провести встречу с индийскими коллегами.

По словам собеседника телеканала, ситуация в Пакистане оценивается как «плохая», что подтолкнуло власти страны к взаимодействию с Нью-Дели. С индийской стороной были установлены каналы связи для организации встречи между представителями обеих стран.

Подтверждения этой информации со стороны официальных властей обеих стран пока не было.

До этого сообщалось, что пакистанская армия уничтожила аэродром в индийском городе Бхатинда, а также авиабазу в индийском городе Акхнур.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире был совершен террористический акт.