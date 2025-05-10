США предупредили Киев об угрозе "крупной воздушной атаки"

Посольство США в Киеве опубликовало предупреждение о возможности "крупной воздушной атаки" со стороны РФ в течение нескольких ближайших дней.

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Находящимся на Украине гражданам США рекомендовано быть готовыми немедленно укрыться в случае воздушной тревоги.

Военные эксперты предполагают, что американское предупреждение связано с закрытием воздушного пространства над российским полигоном Капустин Яр.

Объявление о временно прекращении полетов (NOTAM) над частью Волгоградской и Саратовской областей вокруг полигона опубликовал Ростовский центр контроля за воздушным движением.

Ограничение вступает в силу с 06:00 12 мая и будет действовать до 04:00 13 мая. Оно распространяется на неограниченную высоту, что характерно для испытаний баллистических ракет. Также NOTAM имеет код "ВО", указывающий на военные или испытательные пуски.

В Киеве произошла серия мощных взрывов

Небо над Капустиным Яром закрывали и для пуска новой баллистической ракеты "Орешник" по Днепропетровску в ноябре 2024 года.