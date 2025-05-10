Индия ударила по площадкам подготовки террористов в Пакистане

Армия Индии ударила по площадкам подготовки террористов в Пакистане в ответ на попытки атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов в ночь с 8 на 9 мая. Об этом говорится в сообщении индийских Вооруженных сил в социальной сети X.

«Армия Индии провела скоординированную огневую атаку на площадки террористов, уничтожив их», — говорится в сообщении.

Также индийская сторона заявила, что указанные площадки, находящиеся недалеко от линии контроля, в прошлом были центром планирования и осуществления терактов против индийских гражданских лиц и сил безопасности.

До этого сообщалось, что пакистанская армия уничтожила аэродром в индийском городе Бхатинда, а также авиабазу в индийском городе Акхнур.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире был совершен террористический акт. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку.