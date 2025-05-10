Пакистан перебрасывает войска к границе, считают в Индии

Армия Индии отмечает: Вооруженные силы Пакистана перебрасывают войска к границе, что, как уверена командир авиакрыла ВВС Индии Виомика Сингх, указывает на наступательные намерения.

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Цель - дальнейшая эскалация ситуации, считают индийские военные.

ВС Индии, как отмечается, по-прежнему находятся в «высокой степени боевой готовности». Подчеркивается, что враждебные действия были «эффективно пресечены и даны соответствующие ответы».

Представитель армии отметила: «ВС Индии подтверждают свою приверженность деэскалации». Условие одно - ВС Пакистана должны «ответить взаимностью».