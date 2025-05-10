Адмирал Королевского флота Великобритании ушел в отставку из-за измены жене

Командующий Королевским военно-морским флотом Великобритании Бен Ки подал в отставку на фоне расследования его отношений с одной из подчиненных. Об этом сообщило издание The Telegraph, ссылаясь на источники, близкие к адмиралу.

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Министерство обороны Великобритании проводит проверку в связи с предполагаемыми отношениями адмирала с сотрудницей флота. На время расследования обязанности главы флота возложены на вице-адмирала сэра Мартина Коннелла.

Источники издания уточнили, что 59-летний Ки, женатый и имеющий троих детей, планировал уйти в отставку летом, но покинул пост раньше срока. Сообщается, что он был недоволен состоянием флота и рассчитывал провести лето с семьей.

Представители Минобороны подтвердили проведение расследования, но воздержались от дальнейших комментариев. Сам адмирал ситуацию не прокомментировал, передает издание.

В начале апреля произошло еще одно необычное увольнение. Представитель США в Североатлантическом альянсе Шошанна Чатфилд была отстранена от должности из-за отказа повесить в офисе портреты президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и министра обороны страны Пита Хегсета.