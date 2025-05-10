Пакистан заявили об уничтожении аэродрома в Индии

Межведомственная служба по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана заявила об уничтожении аэродрома в индийском городе Бирнала в регионе Джамму и Кашмир. Об этом сообщает ТАСС.

Также сообщается, Вооруженные силы Пакистана уничтожили три индийских блокпоста.

Армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию против Индии

Ранее армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию против Индии под названием «Баньян уль Марсус» («Прочная стена»). Источники в службе безопасности заявили, что это стало прямым ответом «на продолжительные провокации» Нью-Дели.

До этого стало известно, что Индия приостановила работу 32 аэропортов по всей стране до 15 мая.