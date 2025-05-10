Россия закроет небо над запускающим ракеты типа «Орешник» полигоном

Россия закроет воздушное пространство над полигоном «Капустин Яр», с которого производят запуск ракет типа «Орешник». Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram-канале, ссылаясь на уведомление NOTAM (тип QRTCA) от Ростовского FIR.

По их данным, с 6:00 12 мая до 4:00 13 мая по UTC РФ временно закроет небо над частью Волгоградской и Саратовской областей, которая охватывает полигон.

Уточняется, что ограничения будут действовать от земли и до неограниченной высоты, что привычно для испытаний баллистических ракет.

Ранее на полигоне «Капустин Яр» заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву продемонстрировали новую неизвестную ракету. Разработка своим видом напомнила американскую крылатую ракету пониженной заметности AGM-158 JASSM.