Кабмин ФРГ снова засекретит поставки оружия на Украину

Правительство Германии снова будет держать в тайне поставки оружия на Украину. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в кабмине ФРГ.

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Власти засекретят поставки после трех лет прозрачности в вопросе военной помощи Киеву.

По данным агентства, главная цель состоит в том, чтобы создать «стратегическую двусмысленность», которая позволит скрыть собственные действия от противника.

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3 февраля сообщалось, что поставки оружия на Украину Соединенными Штатами были возобновлены после краткосрочной приостановки. По словам одного из американских чиновников, внутри администрации сохраняются разногласия относительно того, в какой мере США должны продолжать военную поддержку Киева за счет собственных запасов.