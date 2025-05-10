Страны Европы оттягивают момент заключения мира на Украине из-за страха ответственности за неверную стратегию решения конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

«Европейские политики приняли неверную стратегию. Это создало проблемы для их населения в повседневной жизни, и как только война закончится, это будет иметь последствия для этих политиков. Вот почему они хотят отодвинуть этот момент как можно дальше», — сказал глава ведомства.

Сийярто добавил, что заявления европейских лидеров, согласно которым время для заключения мира еще не пришло, только затягивают текущий конфликт.

В апреле Сийярто заявил, что урегулировать конфликт на Украине было бы проще, если бы предыдущая администрация США и европейские политики не предпринимали подрывных шагов. Министр подчеркнул, что Венгрия призывает Европу поддерживать попытки установления мира, которые предпринимают нынешние власти США.

Ранее в Европе рассказали о признаках краха режима на Украине.