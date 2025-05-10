Затягивание переговоров со стороны Украины объяснили

Украина затягивает процесс мирных переговоров, чтобы добиться участия Европы в них. Об этом «Ленте.ру» рассказал председатель совета клуба «Валдай», декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.

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Он отметил, что теоретически мирное соглашение может быть заключено и без участия европейских стран. Однако, по словам эксперта, Киев не может и не хочет заключать мир без участия Брюсселя.

«Пока Европейский союз не станет полноценным переговорщиком, Украина будет затягивать процесс и использовать европейский фактор против США. И [президенту США Дональду] Трампу, вероятно, придется с этим считаться», — сказал Быстрицкий.

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Ранее Украина и ЕС в рамках встречного предложения США заявили о необходимости начать переговоры о территориях с Россией после достижения перемирия. Кроме того, в рамках территориальных вопросов Киев и Брюссель предложили передать Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией и Каховской гидроэлектростанцией, разрушенной летом 2023 года.