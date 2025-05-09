Al Jazeera: конфликт между Индией и Пакистаном резко обострился

После утреннего затишья поступают сообщения о выстрелах и мощных взрывах вдоль линии соприкосновения двух стран. Также происходят массовые отключения электроэнергии в Джамму и Кашмире.

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«Множество мер безопасности были приняты в различных городах, в том числе в столице — Нью-Дели, где действует режим повышенной готовности. Около 20 аэропортов закрыты, и останутся таковыми как минимум до 15 числа», — сообщает телеканал Al Jazeera.

Во многих городах Индии и Пакистана вводятся меры безопасности. Столица Индии Нью-Дели находится в состоянии повышенной готовности.

Конфликт между Индией и Пакистаном возобновился в ночь на 7 мая, когда армия Индии начала операцию «Синдур». Вооружённые силы атаковали девять объектов на территории государства. Пакистанские власти сообщали о более чем 30 погибших. Индия заявила о 17 жертвах обстрелов со стороны Пакистана.