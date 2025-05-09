"Ядерный зонтик": Франция и Польша подписали договор о военной помощи

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Нанси двустороннее соглашение о дружбе и углубленном сотрудничестве.

Соглашение направлено на укрепление связей между Францией и Польшей, выводя отношения на новый уровень в стратегических областях, таких как оборона, энергетика, экономика, промышленность, а также в сфере науки, языкового и культурного сотрудничества.

Договор предусматривает создание дополнительных механизмов сотрудничества, включая ежегодный саммит с участием лидеров стран и учреждение Дня франко-польской дружбы, отмечаемого 20 апреля.

Макрон подчеркнул, что договор не заменяет НАТО или Евросоюз, а лишь укрепляет и повышает оперативность существующей связи, включая пункт о взаимной военной помощи, который станет «очень четким сигналом». Туск отметил, что договор открывает возможности для переговоров о «ядерном зонтике» и сотрудничестве в сфере оборонных технологий.

Макрон ранее заявил, что ждет от России согласия на перемирие.