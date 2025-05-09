ВСУ четыре раза пытались прорвать границу России за время перемирия

Минобороны РФ сообщило в своей сводке в пятницу 9 мая, что украинские военные предприняли четыре попытки прорвать границу России в разных местах за время перемирия.

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"Формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск", - говорится в распространенном документе.

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ пытались прорваться через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях.

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Кроме этого Минобороны перечислило населенные пункты в ДНР и ЛНР, в районе которых за это время зафиксированы 15 атак и одна разведка боем со стороны ВСУ.