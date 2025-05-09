Россия увековечит подвиг солдат КНДР под Курском

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора в своей речи на приеме по случаю 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне сообщил, что подвиги северокорейских солдат в Курской области будут увековечены прекрасными памятниками в освобожденных городах и селах.

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Кроме этого он отметил, что площади в этих населенных пунктах будут носить имена героев КНДР, сообщает РИА "Новости".

Мацегора напомнил, что президент России Владимир Путин высоко оценил мужество, самоотверженность и боеспособность северокорейских военных.