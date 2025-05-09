В ВСУ опровергли присоединение к объявленному Россией перемирию
Украинские военные не получали приказов ограничиваться ответным огнем. Об этом завил представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин, таким образом опровергая ранние заявления, что Киев якобы негласно присоединился к перемирию.
«Никаких распоряжений относительно того, чтобы открывать ответный огонь, никто не давал. Все действуют согласно ситуации и оперативной обстановке», — передает слова Волошина «Страна.ua».
По его словам, все действия ВСУ определяются текущей оперативной обстановкой.
8 мая началось перемирие, которое объявил президент России Владимир Путин. За это время ВСУ предприняли четыре попытки прорыва границы в Курской и Белгородской областях, а также провели 15 атак и одну разведку боем. Данные приводит Минобороны России. Ранее народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) утверждал, что Украина тайно поддержала инициативу Москвы.
Перемирие заканчивается в 00:00 10 мая. Владимир Зеленский эту идею отвергал.