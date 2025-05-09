Раскрыт ответ ВСУ на трехдневное прекращение огня Россией

Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня с начала перемирия более пяти тысяч раз. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что российские войска, в соответствии с решением президента России Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях.

«Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск», — подчеркнули в Минобороны.

Так, противник предпринял четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях, произвел 15 атак, одну разведку боем.

ВСУ совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций российских войск, а также 23 с применением реактивных систем залпового огня.

Кроме того, осуществлено 3502 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов различных типов.

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Всего зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня, констатировали в ведомстве.