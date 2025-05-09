Специалисты объяснили «сумасшедшее видео» воздушного парада над Москвой

В социальных сетях завирусилось видео о пролете военных самолетов над Красной площадью 9 мая во время воздушного парада. Видео очень отличается от воздушных съемок предыдущих парадов.

Такое впечатление, что видеооператор находится в строю самолетов пилотажных групп, что физически невозможно. «МК» попросил эксперта оценить видео и раскрыть секрет «съемки».

«Крутейшая съёмка! Но как это сняли? Дело раскрыто. Впервые использовались спецэффекты», - написал в своем канале военный эксперт Даниил Безсонов.

Многие предположили, что не обошлось без использования технологий искусственного интеллекта.

Как рассказали «МК» специалисты по компьютерной графике, видео с пролетом самолетов пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи», а также с шестеркой штурмовиков Су-25 - это компьютерная графика.

- Искусственный интеллект тоже наверняка использовали, но тут это не главное, - рассказал специалист. - Просто качественная графика. В авиационных симуляторах высокая детализация была еще 20 лет назад. Сейчас, думаю, там кинематографический уровень реализма.

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То, что мы имеем дело с компьютерной графикой, видно по моменту, когда камера из сопла двигателя выезжает задним ходом.