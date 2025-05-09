Медведев раскрыл, как нужно обращаться с врагом

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил в своем Telegram-канале, что «если враг не сдается, его уничтожают».

Политик поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне, отметил, что заветы наших отцов и дедов навсегда остаются в наших сердцах.

«Мы помним: если враг не сдаётся, его уничтожают. А противник пусть выучит строки, посвящённые РВСН: «После нас тишина, но кому это нужно», — подчеркнул Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.

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Глава РФ отметил, что исход Второй мировой войны определило мужество советских бойцов. Он добавил, что Россия никогда не позволит оболгать подлинных победителей нацизма.