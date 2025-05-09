В Кашмире более десяти человек пострадали при взаимных обстрелах Индии и Пакистана

По меньшей мере пять человек получили несовместимые с жизнью ранения, более десяти пострадали в пакистанской части Кашмира в ходе взаимных обстрелов Вооруженных сил Индии и Пакистана на демаркационной линии. Об этом сообщает Geo TV.

© Газета.Ru

Отмечается, что ВС Пакистана и Индии вели огонь всю ночь, с 8 на 9 мая, на нескольких постах вдоль линии контроля. Журналисты утверждают, что обстрел с индийской стороны был направлен на гражданские районы.

До этого сообщалось, что семь террористов было уничтожено на границе Индии с Пакистаном.

Утром 9 мая министерство обороны Индии заявило, что армия страны успешно отразила атаки пакистанских беспилотников и других средств поражения в приграничных районах.

На этой неделе между Пакистаном и Индией произошел один из крупнейших в новейшей истории воздушных боев — в нем участвовали 125 боевых самолетов, сообщил CNN. По заявлению Исламабада, во время него были сбиты пять индийских истребителей — в их числе могут быть три Rafale французского производства. В Нью-Дели эту информацию отрицают и обвиняют Пакистан во лжи.