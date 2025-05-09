Эксперт назвал преимущества ТОС-2 и «Мальвы», представленных на Параде

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с RT рассказал о системах вооружения, впервые представленных на параде Победы в Москве.

«ТОС-2 — система, которая стреляет термобарическими снарядами на расстояние до 20 км. Взрыв термобарического заряда выжигает всё вокруг. Образуется облако (горючего вещества. — RT) и вспыхивает с огромной температурой. Спрятаться никуда нельзя... Это очень грозное оружие», — рассказал собеседник RT.

Он также перечислил достоинства «Мальвы».

«Что касается самоходной артиллерийской установки «Мальва», это 152-мм гаубица, которая расположена на колёсном шасси. В этом есть определённые преимущества, потому что мобильность выше. На колёсах можно проехать по любой грунтовой дороге или асфальту. Быстро приехали, заняли позицию, сориентировались на местности, привязались к точке, получили данные для стрельбы, выстрелили и помчались назад в сторону, чтобы противник не успел вас засечь и не нанёс ответный удар», — объяснил военный эксперт.

Специалист рассказал и о реактивной системе залпового огня «Торнадо-С».

«Это система залпового огня. Очень мощная. Калибр каждого снаряда — 300 мм. Он гораздо длиннее и летает на дальность до 120 км», — заключил Литовкин.

Ранее стало известно, что тяжёлые огнемётные системы ТОС-2 («Тосочка») и новейшее самоходное артиллерийское орудие «Мальва» впервые приняли участие в праздничном параде в Москве в честь 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.