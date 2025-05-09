Индия применила российское оружие против Пакистана

Илья Родин

ВС Индии использовали российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» для отражения атак со стороны Пакистана. Об этом пишет The Times of India.

Индия применила российское оружие против Пакистана
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Журналисты отметили, что для отражения атаки также были задействованы местные зенитные ракеты Akash, различные системы борьбы с дронами и другие меры противодействия.

Для поражения систем ПВО в Пакистане индийские ВС задействовали израильский разведывательно-ударный дрон Harop.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Комплекс предназначен для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать самолеты и крылатые ракеты, на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с, способна уничтожать цели на высоте до 30 км.

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Контракт на поставку Индии пяти полковых комплектов С-400 стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в республику в октябре 2018 года.

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