Индия применила российское оружие против Пакистана

ВС Индии использовали российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» для отражения атак со стороны Пакистана. Об этом пишет The Times of India.

Журналисты отметили, что для отражения атаки также были задействованы местные зенитные ракеты Akash, различные системы борьбы с дронами и другие меры противодействия.

Для поражения систем ПВО в Пакистане индийские ВС задействовали израильский разведывательно-ударный дрон Harop.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Комплекс предназначен для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать самолеты и крылатые ракеты, на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с, способна уничтожать цели на высоте до 30 км.

Турция готова развернуть ЗРС С-400 рядом с РФ

Контракт на поставку Индии пяти полковых комплектов С-400 стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в республику в октябре 2018 года.