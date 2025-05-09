Во Владивостоке на параде Победы задействовали танки Т-34

В Иркутске военнослужащие на параде Победы развернули гигантскую копию Красного Знамени. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash. "Отличная погода, много людей и торжественная музыка — город готовится отмечать 9 Мая", - говорится в сообщении. В параде также задействована военная техника. На Красной площади в Москве 9 Мая пройдут колонны бронеавтомобилей, ракетовозов, тягачей, танков и другой гусеничной техники. После прохода сводных полков военнослужащих на брусчатку выйдут колонны военной техники. О том, какие боевые машины примут участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — в материале "Газеты.Ru". 7 мая стало известно, что число лидеров стран, ожидаемых в Москве на День Победы, сократилось: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел ковидом в тяжелой форме, второй не приедет из-за "внутренней повестки" своей республики. Таким образом, гостями парада Победы станут 27 глав государств, а не 29, как сообщалось ранее.