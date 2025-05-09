Парад Победы с участием ветеранов СВО прошел на Сахалине

Парад Победы прошел в Сахалине. В этом году в нем приняли участие ветераны СВО.

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Открыл шествие войск проход боевой машины реактивной артиллерии БМ-13 («Катюша»). После этого по городской площади прошагали знаменной группы с флагом РФ и копией Знамени Победы.

Среди парадных расчетов также прошли рота военнослужащих-женщин армейского корпуса, сотрудники ФСИН, МЧС, ФСБ, "Юнармии", кадеты и казаки.

«Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием и в то же время - триумфом. Планы врага о быстром захвате потерпели полнейший крах. Наш народ показал, что любовь к Родине сильнее любого оружия», – с такой речью выступил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Что касается техники, то зрители смогли увидеть в том числе современные 152-миллиметровые пушки «Гиацинт-Б», систем залпового огня «Град» и «Ураган», а также зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Ранее первые парады приняли Петропавловск-Камчатский и Владивосток.