Киевский режим, нарушив объявленное Россией перемирие в дни празднования победы в Великой Отечественной войне, провалил экзамен на готовность к миру, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Киевский режим во главе с Зеленским, нарушив перемирие, показал, что не стремится и не хочет мира для Украины, тем самым провалив экзамен на готовность тем более к долгосрочному миру», — цитирует его РИА Новости.

Также Рогов подчеркнул, что режим Зеленского утратил контроль над частью подразделений ВСУ, которые сегодня либо действуют по своему усмотрению, либо подотчётны напрямую британцам.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что дальнейшие шаги по Украине будут зависеть от исхода перемирия.