Кандидат в президенты Румынии требует от Украины компенсацию

Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион заявил, что Украина должна компенсировать Румынии оказанную ей помощь.

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Выступая на предвыборных дебатах в парламенте, он подчеркнул, что Румыния нуждается в Украине меньше, чем Украина в Румынии.

По словам Симиона, Украина должна уважать права полумиллиона румын, проживающих на ее территории, а также компенсировать Румынии передачу системы Patriot и другие расходы, понесенные страной в связи с поддержкой Киева.

— Мы не нуждаемся в Украине, Украина нуждается в нас. Поэтому Украина должна уважать национальные и религиозные права полумиллиона румын, проживающих в Украине. И мы, конечно, хотим компенсации за участие Румынии в военных действиях, — заявил Симион.

Политик предупредил, что Румыния не будет тратить средства на другие страны, а сосредоточится на нуждах собственного населения.

Первый тур президентских выборов в Румынии выиграл Симион, а второй тур намечен на 18 мая. Ему запрещен въезд как на Украину, так и в Молдавию, где его обвиняют в «антиукраинской деятельности» и продвижении идеи объединения с Румынией, передает РИА Новости.

4 мая стало известно, что лидер националистического «Альянса за объединение румын» Джордже Симион лидирует в первом туре президентских выборов в Румынии согласно данным экзитполов, опубликованным после закрытия избирательных участков.