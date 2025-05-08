ВСУ атаковали село в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие, атаковали село Будки Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале Александр Хинштейн.

Противник запустил дрон по селению, в результате удара была ранена 58-летняя женщина. Пострадавшей посекло ноги, открылось сильное кровотечение, сейчас ей оказывают первую медицинскую помощь. Как только позволит обстановка, женщину доставят в больницу.

Днем 8 мая Хинштейн заявил, что в Курской области 61-летняя женщина стала жертвой обстрела поселка Глушково со стороны ВСУ. Кроме того, в результате падания сбитых воздушных целей разрушен второй этаж здания отделения полиции.