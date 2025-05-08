Пакистан атаковал города и военные объекты на территории Индии

Военные объекты и города на территории Индии в союзной территории Джамму и Кашмир, а также северо-западных штатах Раджастхан и Пенджаб подверглись ракетным ударам и налету БПЛА со стороны Пакистана. Во многих оказавшихся под атакой приграничных индийских населенных пунктах полностью отключены электричество и сотовая связь.

Индийские СМИ ведут репортажи с мест событий, показывая в прямом эфире активную работу систем ПВО в ночном небе и называя происходящее самой масштабной эскалацией со стороны Пакистана и крупнейшей атакой Индии с момента последней индо-пакистанской войны в 1971 году.

По данным телеканала NDTV, всего Пакистаном атаковано более 15 объектов на индийской территории. Со своей стороны, вооруженные силы Индии задействовали ЗРК С-400, а также другие комплексы ПВО и зенитную артиллерию для отражения нападения со стороны Пакистана. Утверждается об уничтожении восьми ракет и нескольких дронов. Кроме того, сообщается о сбитии одного пакистанского истребителя F-16, взлетевшего с авиабазы Саргодха в Пакистане, и двух истребителей JF-17. Каких-либо визуальных подтверждений этому не приводится.

По имеющейся информации атака Пакистана началась незадолго до 21:00 по местному времени (18:30 Мск). На территории города Джамму - зимней столицы индийской союзной территории Джамму и Кашмир - раздались несколько взрывов. Предположительно, удар нанесен по местному аэропорту.

Блэкаут также наблюдается в атакованном индийском городе Патанкот, находящимся в штате Пенджаб в 30 километрах от пакистанской границы. Кроме того, под атакой оказались объекты в районе города Джайсалмер в штате Раджастхан.

По данным издания India Today, на фоне нового витка эскалации глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. "Госсекретарь подчеркнул необходимость немедленной де-эскалации. Он выразил поддержку США прямому диалогу между Индией и Пакистаном и призвал продолжать попытки улучшить коммуникацию", заявили в госдепе.

Напомним, что индийско-пакистанские отношения обострились после теракта 22 апреля в Пахалгаме в индийском Кашмире, в чего погибли 26 человек. В ночь на 7 мая вооруженные силы Индии провели военную операцию "Синдур", атаковав 9 объектов на подконтрольной пакистанским властям территории Кашмира, а также за его пределами. Пакистан пообещал дать ответ на "акт войны".