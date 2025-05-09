Индия нанесла ответные удары по пакистанским целям в Аравийском море

Военно-морские силы Индии нанесли удары по многочисленным целям Пакистана в Аравийском море после попытки Исламабада атаковать военные базы. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Другие подробности операции не приводятся. Объединенный штаб обороны Вооруженных сил Индии 8 мая сообщил в Х, что Пакистан с использованием ракет и БПЛА атаковал военные базы в Джамму и Кашмире на севере Индии. Отмечается, что угроза была нейтрализована, потерь нет.

В ночь на 7 мая ВС Индии начали операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. Как сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники, более 70 террористов были ликвидированы, свыше 60 получили ранения. По данным пакистанских ВС, жертвами ударов стали 26 человек, 46 пострадали.

После этого Пакистан нанес ответные удары. По данным МИД Индии, 16 мирных жителей погибли, 59 получили ранения в индийской союзной территории Джамму и Кашмир в результате нарушений режима прекращения огня на линии контроля пакистанскими военными.