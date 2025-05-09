Индия и Пакистан провели крупнейший воздушный бой в истории

В ночь с 7 на 8 мая в небе над Южной Азией разразился один из самых масштабных воздушных боев в новейшей истории. По информации CNN, ссылающегося на высокопоставленный источник в пакистанских службах безопасности, сражение длилось более часа, и в нем принимали участие 125 истребителей с обеих сторон. Ожесточенные столкновения происходили на расстоянии более 160 км, при этом ни один из истребителей не пересекал границу своего воздушного пространства.

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил на заседании Национальной ассамблеи, что Индия потеряла в бою 5 истребителей, в том числе 3 французских Rafale, один МиГ-29 и один Су-30МКИ. Уничтожен также беспилотник Harop израильского производства.

В Исламабаде утверждают, что индийские самолеты сбил истребитель Chengdu J-10C, оснащенный ракетами «воздух-воздух» большой дальности PL-15E.

Издание Hindu в свою очередь сообщило в соцсети, что три индийских истребителя разбились в секторе Ахнур в Джамму и Кашмире. Однако позже пост был удалён.

Заявления, несмотря на отсутствие конкретных доказательств, были поддержаны китайскими государственными СМИ и военными экспертами. В частности, издание Global Times заявило, что Пакистан сбил 3 истребителя противника. Однако посольство Индии в КНР опровергло эти заявления.

Ху Шишэн, заместитель генсека Китайского института современных международных отношений, заявил, что Индия теперь может пересмотреть свои планы по закупке более современных американских истребителей, таких как F-35. Кроме того, Нью-Дели увеличит инвестиции в исследования и разработки собственных истребителей шестого поколения. Это может привести к новой гонке вооружений в регионе и еще больше усилить напряженность между Индией и Пакистаном.

Китайские военные эксперты на площадке Sohu пишут, что Пакистан сбил индийские Rafale, поскольку J-10C имеет большую дальность обнаружения (до 200 км) и в целом передовые возможности РЭБ. Блогеры из Поднебесной также указали на дальнобойность ракеты PL-15E, которая поражает цели на расстоянии до 150 км.

Благодаря радару с активной фазированной антенной решёткой J-10CE способен обнаруживать и сбивать современные истребители, такие как индийские Rafale и Су-30МКИ, в ближнем бою, цитирует китайских OSINT-аналитиков издание Eurasian Times.

Однако Пакистан до сих пор не предоставил ни видеодоказательств, ни хотя бы фотографий сбитых индийских истребителей, отмечает Eurasian Times. В соцсетях распространяется одно неподтверждённое видео, на котором местные жители снимают нижнюю часть крыла самолёта. Кроме того, некоторые аккаунты в соцсетях опубликовали фотографии обломков Rafale EH, якобы сделанные в индийском городе Бхатинда (штат Пенджаб).

Военный аналитик Рик Джо опубликовал в блоге видео, предположительно снятые в Бхатинде, на которых, как утверждается, показан двигатель разбившегося истребителя. Эксперт пишет, что, судя по характерному рисунку винта, это часть M88 (двигателя индийского самолёта Rafale), а не M53 (которые стоят на Mirage 2000).

Якобы сбитый индийский Harop – отдельная история. Дрон сочетает характеристики БПЛА и ракеты. Он способен поражать такие цели, как беспилотные надводные суда, командные пункты, склады снабжения, танки и системы ПВО. По крайней мере, так заявляют израильские разработчики.

Дрон оснащён электронно-оптическими, инфракрасными и тепловизионными датчиками, а также цветной ПЗС-камерой и противорадиолокационными средствами. Боевой дебют состоялся в 2016 г., когда Азербайджан атаковал армянский конвой. В 2018-м беспилотник Harop был впервые использован в Сирии, где ему приписывают уничтожение сирийского ЗРК «Панцирь С-1».

Представитель пакистанских вооружённых сил Ахмед Шариф Чаудхри заявил, что Индия в ночь с 7 на 8 мая запустила 12 дронов Harop. Один из них был нацелен на РЛС LY80, входящую в состав ЗРК средней дальности HQ-16 китайского производства. Индия подтвердила в пресс-релизе, что атаковала радары ПВО Пакистана, и одна система противовоздушной обороны в Лахоре была нейтрализована.

СМИ: Индия применила С-400 для отражения атаки Пакистана, сбит истребитель F-16

Напомним, что еще 22 апреля мир стал свидетелем обострения конфликта между Индией и Пакистаном после жестокого теракта в курортном городке Пахалгам в Кашмире. В результате нападения, совершенного вооруженными людьми в камуфляже, погибли 25 граждан Индии и один непалец. Это нападение стало самым кровавым в регионе за последние 25 лет, что вызвало широкий резонанс и внутри страны, и за ее пределами.

Индийские власти немедленно возложили ответственность за теракт на Пакистан, утверждая, что нападение было организовано с его территории. Исламабад категорически отрицал свою причастность к трагедии и призвал к проведению «нейтрального» расследования. Однако напряженность нарастала, и уже 6 мая Индия начала операцию под кодовым названием «Синдур». Были нанесены удары по 9 объектам на территории Пакистана и контролируемого Исламабадом Кашмира. Индийское Минобороны заявило, что целью атак стали инфраструктурные объекты, откуда осуществлялись террористические вылазки.

7 мая Индия вновь нанесла удары по 9 целям, которые, по её данным, использовались для планирования терактов. Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в ответ пригрозил полномасштабной войной. И всё к тому идёт, если учесть число поднимаемых в небо истребителей.