CNN: воздушный бой между Индией и Пакистаном стал крупнейшим в истории

Свободная прессаиещё 4

В ночь с 7 на 8 мая в небе над Южной Азией разразился один из самых масштабных воздушных боев в новейшей истории. По информации CNN, ссылающегося на высокопоставленный источник в пакистанских службах безопасности, сражение длилось более часа, и в нем принимали участие 125 истребителей с обеих сторон. Ожесточенные столкновения происходили на расстоянии более 160 км, при этом ни один из истребителей не пересекал границу своего воздушного пространства.

Индия и Пакистан провели крупнейший воздушный бой в истории
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Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил на заседании Национальной ассамблеи, что Индия потеряла в бою 5 истребителей, в том числе 3 французских Rafale, один МиГ-29 и один Су-30МКИ. Уничтожен также беспилотник Harop израильского производства.

В Исламабаде утверждают, что индийские самолеты сбил истребитель Chengdu J-10C, оснащенный ракетами «воздух-воздух» большой дальности PL-15E.

Издание Hindu в свою очередь сообщило в соцсети, что три индийских истребителя разбились в секторе Ахнур в Джамму и Кашмире. Однако позже пост был удалён.

Заявления, несмотря на отсутствие конкретных доказательств, были поддержаны китайскими государственными СМИ и военными экспертами. В частности, издание Global Times заявило, что Пакистан сбил 3 истребителя противника. Однако посольство Индии в КНР опровергло эти заявления.

Ху Шишэн, заместитель генсека Китайского института современных международных отношений, заявил, что Индия теперь может пересмотреть свои планы по закупке более современных американских истребителей, таких как F-35. Кроме того, Нью-Дели увеличит инвестиции в исследования и разработки собственных истребителей шестого поколения. Это может привести к новой гонке вооружений в регионе и еще больше усилить напряженность между Индией и Пакистаном.

Китайские военные эксперты на площадке Sohu пишут, что Пакистан сбил индийские Rafale, поскольку J-10C имеет большую дальность обнаружения (до 200 км) и в целом передовые возможности РЭБ. Блогеры из Поднебесной также указали на дальнобойность ракеты PL-15E, которая поражает цели на расстоянии до 150 км.

Благодаря радару с активной фазированной антенной решёткой J-10CE способен обнаруживать и сбивать современные истребители, такие как индийские Rafale и Су-30МКИ, в ближнем бою, цитирует китайских OSINT-аналитиков издание Eurasian Times.

Однако Пакистан до сих пор не предоставил ни видеодоказательств, ни хотя бы фотографий сбитых индийских истребителей, отмечает Eurasian Times. В соцсетях распространяется одно неподтверждённое видео, на котором местные жители снимают нижнюю часть крыла самолёта. Кроме того, некоторые аккаунты в соцсетях опубликовали фотографии обломков Rafale EH, якобы сделанные в индийском городе Бхатинда (штат Пенджаб).

Военный аналитик Рик Джо опубликовал в блоге видео, предположительно снятые в Бхатинде, на которых, как утверждается, показан двигатель разбившегося истребителя. Эксперт пишет, что, судя по характерному рисунку винта, это часть M88 (двигателя индийского самолёта Rafale), а не M53 (которые стоят на Mirage 2000).

Якобы сбитый индийский Harop – отдельная история. Дрон сочетает характеристики БПЛА и ракеты. Он способен поражать такие цели, как беспилотные надводные суда, командные пункты, склады снабжения, танки и системы ПВО. По крайней мере, так заявляют израильские разработчики.

Дрон оснащён электронно-оптическими, инфракрасными и тепловизионными датчиками, а также цветной ПЗС-камерой и противорадиолокационными средствами. Боевой дебют состоялся в 2016 г., когда Азербайджан атаковал армянский конвой. В 2018-м беспилотник Harop был впервые использован в Сирии, где ему приписывают уничтожение сирийского ЗРК «Панцирь С-1».

Представитель пакистанских вооружённых сил Ахмед Шариф Чаудхри заявил, что Индия в ночь с 7 на 8 мая запустила 12 дронов Harop. Один из них был нацелен на РЛС LY80, входящую в состав ЗРК средней дальности HQ-16 китайского производства. Индия подтвердила в пресс-релизе, что атаковала радары ПВО Пакистана, и одна система противовоздушной обороны в Лахоре была нейтрализована.

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Напомним, что еще 22 апреля мир стал свидетелем обострения конфликта между Индией и Пакистаном после жестокого теракта в курортном городке Пахалгам в Кашмире. В результате нападения, совершенного вооруженными людьми в камуфляже, погибли 25 граждан Индии и один непалец. Это нападение стало самым кровавым в регионе за последние 25 лет, что вызвало широкий резонанс и внутри страны, и за ее пределами.

Индийские власти немедленно возложили ответственность за теракт на Пакистан, утверждая, что нападение было организовано с его территории. Исламабад категорически отрицал свою причастность к трагедии и призвал к проведению «нейтрального» расследования. Однако напряженность нарастала, и уже 6 мая Индия начала операцию под кодовым названием «Синдур». Были нанесены удары по 9 объектам на территории Пакистана и контролируемого Исламабадом Кашмира. Индийское Минобороны заявило, что целью атак стали инфраструктурные объекты, откуда осуществлялись террористические вылазки.

7 мая Индия вновь нанесла удары по 9 целям, которые, по её данным, использовались для планирования терактов. Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в ответ пригрозил полномасштабной войной. И всё к тому идёт, если учесть число поднимаемых в небо истребителей.

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