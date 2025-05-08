СМИ: Индия сбила истребитель F-16 с помощью С-400

Пакистан в этим минуты атакует объекты сразу в трех индийских штатах.

Индийские системы ПВО С-400 были задействованы для отражения ракетной атаки Пакистана в союзной территории Джамму и Кашмир. Как сообщает издание India Today, с помощью стоящих на вооружении вооруженных сил Индии зенитных ракетных систем российского производства были сбиты не менее 8 вражеских ракет. Кроме того, сообщается об уничтожении нескольких БПЛА.

Также поступают сообщения о поражении сразу трех пакистанских истребителей - одного F-16 и двух JF-17. Каких-либо визуальных подтверждений этому пока не приводится.

При этом на территории города Джамму раздались несколько взрывов, сообщает телеканал NDTV. Предположительно, атакован местный аэропорт. Индийские СМИ сообщают о полном отключении электричества в этом населенном пункте.

Аналогичная ситуация с блэкаутом наблюдается в индийских приграничных городах Патанкот и Гурдаспур, находящихся в штате Пенджаб. Также сообщается о попытке пакистанской атаки аэропорта Дайсалмер в штате Раджастан. Во всех атакованных городах выключена сотовая связь.

Накануне вооруженные силы Индии провели военную операцию "Синдур", атаковав 9 объектов на территории контролируемого пакистанскими властями Кашмира и за его пределами. Пакистан пообещал дать ответ на "акт войны".