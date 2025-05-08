На шведском острове Готланд пройдут учения НАТО с боевыми стрельбами

На шведском острове Готланд пройдут учения НАТО Swift Response 25 с боевыми стрельбами из ракетных комплексов HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Швеции.

© Газета.Ru

По данным оборонного ведомства, в учениях примут участие подразделения шведской армии, а также подразделения Вооруженных сил США и Великобритании.

«Впервые в ходе учений на острове Готланд будут производиться стрельбы из артиллерийских ракетных комплексов HIMARS и MLRS боеприпасами с боевыми зарядами», — говорится в сообщении.

Учения пройдут с 11 по 31 мая. В рамках учений запланированы пять воздушно-десантных операций. Целью является тренировка быстрого реагирования и переброски сил в случае кризисных ситуаций.

3 мая международные военные учения НАТО с участием около 30 вертолетов Германии начались в Литве.

Для маневров в Литву направили ударные вертолеты Tiger, средние многоцелевые NH90, тяжелые транспортные машины CH-53 и легкие многоцелевые вертолеты EC135.