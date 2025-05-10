Минобороны: за перемирие ВСУ четыре раза пытались прорваться через границу

Украинские боевики четыре раза пытались прорваться через российскую государственную границу за время перемирия. Об этом сообщили в Минобороны.

«Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что также украинские оккупанты совершили 22 атаки и одну разведку боем в нескольких районах.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ 9318 раз нарушили режим прекращения огня.