В Минобороны сообщили о попытке прорыва ВСУ через границу

Несмотря на объявленное перемирие, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались прорваться через государственную границу, а также продолжают действия против Армии России.

Об этом сообщили в российском Минобороны в ходе брифинга.

«Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области», — отметили в министерстве.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве указали на попытки ВСУ совершить атаки в районе города Дзержинск в ДНР.