Армия Индии в ночь на 8 мая, отвечая на атаку со стороны Пакистана, нанесла удары по системам противовоздушной обороны в ряде мест в Пакистане.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны Индии.

«В ночь с 07 на 08 мая 2025 года Пакистан предпринял попытку атаковать ряд военных объектов на севере и западе Индии», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что были атакованы различные города, включая Авантипуру, Сринагар, Джамму, Патанкот, Амритсар, Капурталу, Джаландхар, Лудхиану, Адампур, Бхатинду, Чандигарх, Нал, Фалоди, Уттарлай и Бхудж.

В публикации говорится, что реакция Индии была соотносима с активностью атак Пакистана. Представители индийского министерства добавили, что одна из систем ПВО в Лахоре в ходе атаки была нейтрализована.

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В ночь на 7 мая индийская армия начала операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. Телеканал NDTV сообщал, что порядка 70 террористов были ликвидированы. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сказал, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам.