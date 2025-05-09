Минобороны Индии сообщило об ответе на атаку Пакистана в ночь на 8 мая

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая. /ТАСС/. Индийская армия минувшей ночью отразила многочисленные атаки со стороны Пакистана. Об этом говорится в опубликованном вооруженными силами страны заявлении.

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"В ночь с 8 на 9 мая 2025 года пакистанские вооруженные силы нанесли многочисленные удары с использованием беспилотников и других боеприпасов вдоль всей западной границы. Пакистанские войска также прибегали к многочисленным нарушениям режима прекращения огня вдоль линии контроля в Джамму и Кашмире", - сказано в заявлении.

"Атаки беспилотников были эффективно отражены, на них был дан достойный ответ", - указали в армии.

"Индийская армия сохраняет приверженность защите суверенитета и территориальной целостности страны. На все подлые замыслы будет дан решительный ответ", - заключили военные.

Минувшей ночью из разных регионов Индии, расположенных на границе с Пакистаном, поступали сообщения о грохоте взрывов, вспышках в небе и сиренах. Несколько городов обесточены из соображений безопасности. Сообщалось об атаках на военные базы в Джамму и Кашмире.

В ночь на 7 мая Вооруженные силы Индии начали операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. Как сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники, более 70 террористов были ликвидированы, свыше 60 получили ранения. По данным пакистанских ВС, жертвами ударов стали 26 человек, 46 пострадали. После этого Пакистан нанес ответные удары. По данным МИД Индии, 16 мирных жителей погибли, 59 получили ранения в индийской союзной территории Джамму и Кашмир в результате нарушений режима прекращения огня на линии контроля пакистанскими военными.