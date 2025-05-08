На Украине погиб наемник из Британии

Гражданин Великобритании Кристофер Гаррет, воевавший на Украине на стороне военизированного националистического объединения "Азов" (признано террористической организацией, запрещено в РФ), погиб вблизи города Изюм. Об этом пишет газета The Telegraph.

По ее информации, Гаррет занимался разминированием мин и неразорвавшихся снарядов на востоке Украины. Его гибель подтвердила организация Prevail, основателем которой он являлся. Вместе с ним погиб еще один человек, личные данные которого не уточняются. Власти Украины начали расследование инцидента.

В марте Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил Гаррета к 14,5 года колонии. По данным правоохранителей, британец с января 2015 года по декабрь 2017 года находился на территории Украины, где добровольно вступил в состав батальона "Азов", участвовал в военных действиях на стороне украинских силовых структур.

В конце 2017 года Гаррет вернулся на родину, но в феврале 2022 года прибыл повторно на территорию Украины, вступил в состав интернационального легиона и принимал участие в боевых действиях до ноября 2024 года. За это он получил материальное вознаграждение на общую сумму более 3,5 млн рублей.