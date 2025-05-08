В России порассуждали о странном поведении ВСУ после начала объявленного перемирия

После начала объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия обстрелов нет с обеих сторон. Об этом написал политолог Сергей Марков в Telegram.

Марков счел странным поведение Вооруженных сил Украины (ВСУ), учитывая, что президент республики Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера о временном прекращении огня.

«Армия России не стреляет. Как ни странно, ВСУ тоже не стреляет. Официально Зеленский отверг перемирие на День Победы. Но якобы неофициально ВСУ отдан приказ соблюдать перемирие. По факту обстрелов с обоих сторон нет», — порассуждал он.

Украина захотела «негласно» соблюдать перемирие

По словам политолога, во время пасхального перемирия, также объявленного в одностороннем порядке, боевые действия были сокращены на 90 процентов. Он подчеркнул, что сейчас ситуация развивается также.